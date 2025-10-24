Франція може розгорнути свої війська в Україні вже наступного року

Начальник Генерального штабу Сухопутних військ Франції П'єр Шиль заявив, що його корпус «готовий до розгортання сил в рамках гарантій безпеки», тобто у 2026 році «на благо України».



За його словами, французька армія повинна бути «готова до зіткнення через три-чотири роки» з Росією.



«Ми будемо готові розгорнути війська в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно на благо України», — заявив П'єр Шилль.



П'єр Шилль запевняє, що армія готова одночасно керувати «трьома рівнями бойової готовності», включаючи потенційне розгортання в Україні. Таким чином, він паралельно згадує «національний рівень надзвичайної ситуації», коли «7000 військовослужбовців готові до відправки з часом готовності від 12 годин до п'яти днів, в тому числі для виконання національних суверенних місій», і «перший рівень бойової готовності НАТО» — АРФ-2026, який буде «структурним».



Раніше ми писали, що Франція надасть Україні додаткових ракет Aster 30 для систем ППО SAMP/T, розгорнутих на території країни.

