Україна повернула з окупації родину

Голова ОП Андрій Єрмак розповів, що із тимчасово захопленого Росією населеного пункту вдалося врятувати молоду маму з немовлям. Спецоперація пройшла у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.



«Після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані «служби опіки» спробували забрати її новонародженого сина з приводу того, що мати нібито не може забезпечити дитину», - розповів він.



За словами Єрмака, дівчина року жила в постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, щоб не втратити дитину. Молода мама хотіла приїхати до сестри до Дніпра.



«Вже мама та малюк вже на підконтрольній території України. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці», — резюмував голова ОП.



Раніше ми писали, що з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 22 українські діти та підлітки. Це сталося у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

