Одна людина загинула і п`ять постраждали за добу на Донеччині

На Донеччині за минулу добу, 24 жовтня, загинула одна людина, крім того, п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 24 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: в Райському», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 5 людей отримали поранення — у Райському, Миколайпіллі та Лимані.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3697 осіб, постраждали — 8369. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 24 жовтня на Одещині лунали вибухи. Стало відомо, що російські окупанти вперше застосували до регіону керовані авіаційні бомби (КАБ).

