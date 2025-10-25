РФ запустила балістику та дрони: ППО збила 54 цілі. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 25 жовтня запустила по Україні дев'ять ракет і 62 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 54 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 25 жовтня (з 19:00 24 жовтня) противник атакував дев'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської та Курської областей, 62 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Орел — РФ, Гвардійське — Крим, близько 40 з них — шехеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила чотири балістичні ракети та 50 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.





Крім того, зафіксовано попадання п'яти балістичних ракет та 12 ударних БПЛА в 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 24 жовтня, загинула одна людина, крім того, п'ять осіб отримали поранення.

