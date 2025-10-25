Справа Нелі Штепи: суд призначив ексмеру Слов'янська пройти судово-медичну експертизу

Суд призначив екс-меру Слов'янка пройти судово-медичну експертизу. Фото: УНІАН

21 жовтня у Київському районі міста Полтава відбулося засідання у справі колишнього міського голови Слов'янська Нелі Супрун (Штепи), вона знову не була присутня на засіданні. Суд призначив Штепі пройти комісійну судово-медичну експертизу у Харкові, клопотання було задоволене. Про це повідомила прессекретар Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, передає «Суспільне Донбас».



Штепу звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України.



«Адвокат Штепи заявив клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тяжкою хворобою обвинуваченої. Прокурор заперечував з огляду на те, що довідка про лікування обвинуваченої від 20.10.2025, тобто за день до судового засідання. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання», — зазначила Чиріна.



За її словами, результати експертизи дадуть відповідь, чи обвинувачена може безпосередньо брати участь у судових засіданнях, а також дистанційно з використанням засобів відеозв'язку.



Наступне судове засідання призначене на 27 листопада.



Раніше ми писали, що судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Супрун (Штепи), яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, призначено на жовтень цього року.

