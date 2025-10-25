Армія РФ атакувала Краматорську громаду вночі

У суботу вночі, 25 жовтня, російські загарбники завдали удару по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
Обстріл стався о 04:00.
«Влучення сталося у приватному секторі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Встановлюються остаточні наслідки удару.
Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 24 жовтня, загинула одна людина, крім того, п'ятеро людей отримали поранення.
