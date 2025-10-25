Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ атакувала Краматорську громаду вночі
25 жовтня 2025, 11:05

Армія РФ атакувала Краматорську громаду вночі

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

У суботу вночі, 25 жовтня, російські загарбники завдали удару по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

Обстріл стався о 04:00.

«Влучення сталося у приватному секторі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Встановлюються остаточні наслідки удару.

Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 24 жовтня, загинула одна людина, крім того, п'ятеро людей отримали поранення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорськ
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:13
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
20:59
В окупованій Авдіївці введуть в експлуатацію будинок та адмінбудівлю
11:55
ФСБ готує серію фейкових «терактів» на ТОТ, щоб звинуватити Україну
09:35
На окупованій Луганщині мілітаризація дітей відбувається під наглядом Міносвіти РФ – ОВА
17:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
16:50
Води немає, тепла також: в окупованому Маріуполі зупинилися котельні
13:59
У Луганську вибухнула Bluetooth-колонка під пісню «Океану Ельзи»
12:32
Всі українські книги вилучили на ТОТ Херсонщини під час рейдів
11:11
ЗАЕС вийшла з блекауту: відновлено живлення атомної станції
10:00
ЗСУ знищили боєкомплект окупантів біля залізничної станції в Олешках
17:30
В окупованій частині Донбасу з води з'явилися затоплені автобуси
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
11:22
Окупанти заявили про «розкриття» 300 справ на ТОТ Херсонщини
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
усі новини
15:21
Командири армії РФ відмовилися виконувати накази через плутанину та втрати
13:23
Російські дрони знищили третю вітряну турбіну поблизу Краматорська
11:37
Сирський відвідав Донецьку область та перевірив ситуацію на Покровському напрямку
10:38
Росіяни завдали 16 ударів по Донецькій області: четверо загиблих, є поранені
10:11
Ранковий обстріл Слов'янська: дрон атакував центр міста
09:13
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
08:45
Бої біля Святих гір: російські війська просунулися на захід від Шандриголово
08:30
ЗСУ спростували фейки про захоплення Вербового та Березового у Дніпропетровській області
17:00
Швеція може передати Україні 150 літаків Gripen
16:00
«Тиша, що голосніше за слова»: у Києві сім'ї захисників нагадали про долю своїх близьких
15:56
Українські десантники звільнили село Сухецьке Донецької області
14:45
ЗСУ в районі Покровська перехопили російський V2U — автономний дрон-камікадзе
13:55
Лише з початку року Росія випустила близько 770 балістичних ракет і понад 50 «кинджалів» — Зеленський
13:29
У Києві внаслідок російської атаки загинуло 2 особи і 13 осіб отримали поранення
12:39
У Бєлгородській області РФ пошкоджено греблю водосховища під час обстрілу
11:40
Два райони Донеччини постраждали через російські обстріли за добу
11:05
Армія РФ атакувала Краматорську громаду вночі
10:57
Справа Нелі Штепи: суд призначив ексмеру Слов'янська пройти судово-медичну експертизу
09:51
Росіяни вдарили по Києву: є жертва та постраждалі (оновлено)
09:08
РФ запустила балістику та дрони: ППО збила 54 цілі
усі новини
ВІДЕО
Слов'янськ після російської атаки. Фото: Слов'янська військова адміністрація Ранковий обстріл Слов'янська: дрон атакував центр міста
26 жовтня, 10:11
Перекидання армії РФ на Запорізький напрямок. Скріншот Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
26 жовтня, 09:13
Швеція може передати Україні 150 літаків. Фото: скриншот Швеція може передати Україні 150 літаків Gripen
25 жовтня, 17:00
ЗСУ у районі Покровська перехопили російський V2U – автономний дрон-камікадзе. Фото: скриншот ЗСУ в районі Покровська перехопили російський V2U — автономний дрон-камікадзе
25 жовтня, 14:45
У Києві в результаті російської атаки загинули 2 особи та 13 осіб отримали поранення. Фото: ДСНС У Києві внаслідок російської атаки загинуло 2 особи і 13 осіб отримали поранення
25 жовтня, 13:29
Президент показав український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Фото: Володимир Зеленський Зеленський показав український дрон-перехоплювач OCTOPUS
24 жовтня, 19:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір