Армія РФ атакувала Краматорську громаду вночі

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

У суботу вночі, 25 жовтня, російські загарбники завдали удару по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Обстріл стався о 04:00.



«Влучення сталося у приватному секторі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Встановлюються остаточні наслідки удару.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 24 жовтня, загинула одна людина, крім того, п'ятеро людей отримали поранення.

