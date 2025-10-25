Два райони Донеччини постраждали через російські обстріли за добу

Російські війська минулої доби обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено будинок, зруйновано автівки; в Оріхуватці пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено крамницю, агрофірму та інфраструктуру. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено 2 екскаватора. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. У Райському Дружківської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автівку; у Миколайпіллі поранено 3 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.
Раніше ми писали, що 25 жовтня російські загарбники завдали удару по Краматорській громаді Донецької області.
