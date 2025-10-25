У Бєлгородській області РФ пошкоджено греблю водосховища під час обстрілу. Фото: ASTRA

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що повторний удар зазнає загрози підтоплення населених пунктів, в яких проживає близько тисячі жителів.



Місцева влада радить мешканцям виїхати до пунктів тимчасового розміщення Білгорода. Зокрема, У селі Безлюдівка — вулиці Перемоги, Комуністична, Річкова, провулок Комуністичний, у селі Нова Таволжанка — вулиці Громадянська, Зелена, Зарічна, Піщана, Дзержинського, Колгоспна, Щорса, Лугова, Комсомольська, Садова, Серікова, в Шебекино в мікрорайоні Тітовка — провулок Нежури.





Раніше ми писали, що після російських ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова ЗСУ завдали ударів у відповідь по території Білгородської області.

