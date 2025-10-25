ЗСУ в районі Покровська перехопили російський V2U — автономний дрон-камікадзе

ЗСУ у районі Покровська перехопили російський V2U – автономний дрон-камікадзе. Фото: скриншот

У небі над Покровською агломерацією сили ППО перехопили та знищили російський автономний дрон V2U. Про це повідомили у пресслужба 7 корпусу ДШВ.



Російська армія почала активно застосовувати цей дрон проти України з початку 2025 року.



Як зазначається, дрон V2U здатний автономно шукати та вибирати мету за допомогою штучного інтелекту. Вага V2U — 3,5 кг. Тривалість польоту – до 1 години.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці знищили дві системи радіолокації «Небо» і зенітний ракетний комплекс російських окупантів на тимчасово захоплених територіях.

