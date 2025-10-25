«Тиша, що голосніше за слова»: у Києві сім'ї захисників нагадали про долю своїх близьких

Акція у Києві на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У центрі Києва 25 жовтня пройшла акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти українських захисників.

Близько тисячі людей зібралися на Майдані Незалежності на акції під назвою «Об'єднані тишею, що голосніше за слова». Рідні та близькі українських військових, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти, прийшли із прапорами різних підрозділів ЗСУ. Жінки та діти тримали плакати з фотографіями та іменами своїх рідних.

Учасники закликали звернути увагу на затягування Росією переговорів щодо обміну полоненими та проблеми з пошуком зниклих.

Акція відбулася у форматі вільного мікрофона з елементами перформансу. У центрі Майдану розмістили стільці з військовою формою та взуттям — символи полонених українських військових, які зникли безвісти.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що їхній представник був на акції — підтримав сім'ї та відповів на їхні індивідуальні питання.

Тим часом Росія продовжує незаконно «судити» українських військовополонених. Минулого тижня в російському місті Ростов-на-Дону суд засудив від 15 до 21 року колонії суворого режиму українських військових батальйону «Айдар».