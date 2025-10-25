Швеція може передати Україні 150 літаків Gripen

Швеція може передати Україні 150 літаків. Фото: скриншот

Україна отримає 150 бойових літаків «Грипен» від Швеції. Перші будуть передані вже 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Разом з Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його потрібно виконати. Наразі історичний крок — домовленість зі Швецією про бойові літаки «Грипен», і це добрий вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають з'явитися наступного року», — зазначив він.



«Грипени» для України — це частина гарантій безпеки. Повітряні сили можуть захистити наше небо. За словами глави держави, такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було, це історичне досягнення.



Раніше ми писали, що 24 жовтня президент України зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Лідери обговорили розвиток оборонної співпраці та можливості для посилення тиску на Росію.

