ЗСУ спростували фейки про захоплення Вербового та Березового у Дніпропетровській області
26 жовтня 2025, 08:30

ЗСУ спростували фейки про захоплення Вербового та Березового у Дніпропетровській області

Фото: 20-й армійський корпус ЗСУ Фото: 20-й армійський корпус ЗСУ

У соціальних мережах знову поширюються повідомлення про нібито захоплення російськими військами населених пунктів Вербове та Березове у Дніпропетровській області, заявили у 20-му армійському корпусі Збройних сил України.

Військові офіційно спростували ці заяви, наголосивши, що інформація не відповідає дійсності.

Сили Оборони України повністю контролюють ситуацію та рішуче відбивають атаки противника. Незважаючи на постійні обстріли та штурми з боку російських окупантів, лінія бойового зіткнення залишається під контролем українських підрозділів.

Українська артилерія та інші засоби ураження продовжують завдавати комплексних ударів по живій силі та техніці загарбників.

Зіткнувшись із серйозними втратами, противник активно поширює хибні відомості, намагаючись викликати паніку та підірвати довіру в українському суспільстві.

Нагадаємо, підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області.

Місця
Дніпропетровська область Вербове Березове
Інше
фейки лінія оборони
