Бої біля Святих гір: російські війська просунулися на захід від Шандриголово

На Лиманському напрямку в Донецькій області російські війська продовжують наступати і просунулися на захід від населеного пункту Шандриголово. Про це повідомляє Telegram-канал «PETRENKO ✙ Сводки».

За даними джерела, просування зафіксовано в районі ферми на західному березі річки Нітріус, де противник закріплюється і веде бої за лісовий масив природного парку «Святі гори», що на північ від Новоселівки. У цьому районі тривають важкі бої.

На Олександрівському напрямку (Дніпропетровська область) російські сили просунулися в «кишені» на північ від Новогригорівки, захопивши ділянку площею до 5 квадратних кілометрів.



Також повідомляється, що під масований удар російських авіабомб ФАБ-3000 та ФАБ-500 потрапив населений пункт Данилівка, звідки пряма дорога Гуляйполе.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області.