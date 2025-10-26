Сирський відвідав Донецьку область та перевірив ситуацію на Покровському напрямку

Олександр Сирський на Покровському напрямі. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Донецьку область у рамках робочої поїздки на гарячу ділянку фронту. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад та військових частин, що виконують бойові завдання на Покровському напрямку та у безпосередній близькості від міста Покровськ. Були заслухані доповіді щодо оперативної обстановки; обговорювався комплекс заходів щодо посилення стійкості нашої оборони та недопущення подальшого просування супротивника.

Особлива увага приділялася завданням щодо пошуку та ліквідації окремих ворожих диверсійно-розвідувальних груп, а також захоплення в полон противника, що опинився в оточенні. Сирський наголосив, що робота із забезпечення військ усім необхідним триває — у тому числі над підвищенням ефективності протидії безпілотним літальним апаратам та артилерії російської армії.



У зв'язку з цим були віддані відповідні розпорядження. Головнокомандувач ще раз акцентував увагу всіх рівнів командування на неприпустимості спотворень та приховування інформації у доповідях про реальну ситуацію.



«Нечесність має надто високу ціну — життя наших воїнів. Моя перша вимога — правда, якою б вона не була», — заявив Сирський, наголосивши, що командир, який приховує правду про становище на полі бою, не має права обіймати командну посаду.



Під час поїздки під Покровськ Сирський виконав почесну місію — вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області.