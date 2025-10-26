ЗСУ повернули контроль над Кучеровим Яром під Покровськом

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському ділянці Покровського напрямку війська РФ мають чисельну перевагу і продовжують посилювати наступальні дії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Підрозділи Збройних Сил України та інших формувань Сил оборони утримують позиції, проводять оборонні, пошуково-ударні та штурмові операції, завдаючи ворогові значних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська, що діють на Очеретинському напрямку, відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр. Раніше повідомлялося про звільнення Сухецького.



Починаючи з 21 серпня 2025 року, на цій ділянці фронту вдалося повернути контроль над дев'ятьма населеними пунктами та зачистити ще дев'ять від диверсійних груп противника. Лише за останні десять днів у цьому районі знищено 1756 російських військовослужбовців та 75 одиниць техніки.



Станом на 26 жовтня 2025 року українські війська звільнили 185,6 км² та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області. На підступах до Покровська та всередині міста українські підрозділи щоденно проводять комплекс заходів для стабілізації обстановки.



Противник, використовуючи проміжки між позиціями та невеликі групи піхоти, зумів зосередити у місті близько 200 військовослужбовців. У Покровську тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися у міській забудові припиняються контрдиверсійними діями.



З 20 по 25 жовтня по всій лінії фронту зафіксовано 41 штурмову дію противника за підтримки техніки, частина яких припала на Покровський напрямок. 25 жовтня в районі Покровська ЗСУ знищили одну бойову броньовану машину та два мотоцикли противника, а у напрямку Балагану — ще одну ББМ. Усі транспортні засоби, задіяні ворогом у цих штурмах, виведені з ладу.

Нагадаємо, під час поїздки під Покровськ Сирський вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.