У Києві завершено рятувально-пошукові роботи: троє загиблих, 33 постраждалих

Армія РФ атакувала Київ 25 жовтня. Фото: ДСНС Києва

Станом на 16.00, 26 жовтня, роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Деснянському районі Києва завершено. Повністю припинено розбір завалів та пошук постраждалих також на двох інших локаціях, по яких завдала удару армія РФ 25 жовтня.



Як повідомляє ДСНС України, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, проте обійшлося без потерпілих.



Внаслідок атаки троє людей загинули, ще як мінімум 33 отримали поранення, серед них семеро дітей. Наймолодшому потерпілому — лише 4 роки.

Фото: ДСНС Києва

Раніше ми писали, що рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського удару. Постраждали Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони.