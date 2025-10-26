Руйнування греблі на Сіверському Донці ускладнює позиції російських військ

Пошкодження греблі на Білгородському водосховищі. Джерело: supernova_plus

Греблю Білгородського водосховища, розташованого на річці Сіверський Донець, було пошкоджено внаслідок нічного удару Збройних сил України. Станом на ранок 26 жовтня фахівці фіксують значні руйнування частини технічних споруд і підйомних механізмів шлюзів.

Хоча сама дамба не зруйнована, через неї проходить велика кількість води, а рівень водосховища знизився більш ніж на метр. За даними російських джерел, через пошкодження греблі існує загроза підтоплення довколишніх територій — насамперед у Безлюдівському та Шебекінському районах Білгородської області.

Місцева влада повідомила про початок евакуації населення із зони потенційного затоплення. На даний момент вивезено до 20 осіб, їх розмістили у пунктах тимчасового проживання у Шебекіні та Білгороді.

Загалом у зоні можливого підтоплення перебуває близько тисячі мешканців — у селах Безлюдівка, Нова Таволжанка та на деяких вулицях у самому Шебекіні. Вода частково зайшла на городи, проте житлові будинки наразі не постраждали.



Пошкодження греблі також вплинуло на військову обстановку. Підрозділи російських військ, розміщені нижче за течією, повідомляють про ризик підтоплення техніки та труднощі з маневром. Руйнування греблі робить Сіверський Донець більш повноводним і може ускладнити дії окупантів на фронті.

Раніше ми писали, що, за заявою місцевої влади, повторний удар зазнає загрози підтоплення населених пунктів, в яких проживає близько тисячі мешканців.