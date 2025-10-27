Частина Сумської громади залишилася без світла після атак РФ

Наслідки ударів РФ.

В результаті російських атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії. Про це повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.



«Роботи тривають в посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Прошу мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації», — зазначив він.



Енергетики роблять все можливе, щоб світло повернулося в будинки городян якомога швидше.