Фронт на Донбасі: армія РФ просувається під Торським та Дронівкою

За минулу добу на лінії фронту зафіксовано 124 бойові зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За інформацією штабу, російські війська продовжують активно просуватися за декількома напрямками, використовуючи значні сили авіації та артилерії.



Протягом доби противник завдав один ракетний та 83 авіаудари, застосувавши одну ракету та скинувши понад 200 керованих авіабомб. Зафіксовано понад 4 тисячі артилерійських обстрілів, у тому числі 74 — із систем залпового вогню. Для атак використано понад 6 тисяч дронів-камікадзе.



Під масовані удари потрапили населені пункти Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка у Запорізькій області та Ольгівка у Херсонській області.



На Лиманському напрямку російські підрозділи вісім разів атакували позиції українських захисників, намагаючись прорвати оборону в районах Карпівки, Середнього та Торського. За даними воєнблогера «PETRENKO ✙ Сводки», окупанти встановили прапор у центральній частині Торського, де раніше знаходилися підрозділи ЗСУ, що свідчить про просування противника вглиб населеного пункту.

На Сіверському напрямку, на північ від Сіверська, російські війська, за даними воєнблогера, закріпилися в районі Собачого хутора і продовжують штурмувати північні околиці Дронівки, де українська сторона чинить опір.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS



На інших ділянках фронту ситуація також залишається вкрай напруженою. На Костянтинівському та Олександрівському (Дніпропетровська область) напрямках зафіксовано відповідно по 14 атак противника. На Покровському напрямку українські сили відбили 34 штурми в районах Іванівки, Родинського, Мирнограда та Покровська.



У Генштабі зазначають, що незважаючи на чисельну перевагу противника та масовані удари авіації, українські війська утримують позиції та завдають точкових ударів по скупченням живої сили та техніки окупантів. Минулої доби знищено вісім районів зосередження російських військ і дві артилерійські системи.

Нагадаємо, українські війська, що діють на Очеретинському напрямку, відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр.