Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Фронт на Донбасі: армія РФ просувається під Торським та Дронівкою
27 жовтня 2025, 09:24

Фронт на Донбасі: армія РФ просувається під Торським та Дронівкою

За минулу добу на лінії фронту зафіксовано 124 бойові зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За інформацією штабу, російські війська продовжують активно просуватися за декількома напрямками, використовуючи значні сили авіації та артилерії.

Протягом доби противник завдав один ракетний та 83 авіаудари, застосувавши одну ракету та скинувши понад 200 керованих авіабомб. Зафіксовано понад 4 тисячі артилерійських обстрілів, у тому числі 74 — із систем залпового вогню. Для атак використано понад 6 тисяч дронів-камікадзе.

Під масовані удари потрапили населені пункти Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка у Запорізькій області та Ольгівка у Херсонській області.

На Лиманському напрямку російські підрозділи вісім разів атакували позиції українських захисників, намагаючись прорвати оборону в районах Карпівки, Середнього та Торського. За даними воєнблогера «PETRENKO ✙ Сводки», окупанти встановили прапор у центральній частині Торського, де раніше знаходилися підрозділи ЗСУ, що свідчить про просування противника вглиб населеного пункту.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Сіверському напрямку, на північ від Сіверська, російські війська, за даними воєнблогера, закріпилися в районі Собачого хутора і продовжують штурмувати північні околиці Дронівки, де українська сторона чинить опір.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На інших ділянках фронту ситуація також залишається вкрай напруженою. На Костянтинівському та Олександрівському (Дніпропетровська область) напрямках зафіксовано відповідно по 14 атак противника. На Покровському напрямку українські сили відбили 34 штурми в районах Іванівки, Родинського, Мирнограда та Покровська.

У Генштабі зазначають, що незважаючи на чисельну перевагу противника та масовані удари авіації, українські війська утримують позиції та завдають точкових ударів по скупченням живої сили та техніки окупантів. Минулої доби знищено вісім районів зосередження російських військ і дві артилерійські системи.

Нагадаємо, українські війська, що діють на Очеретинському напрямку, відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область Дніпропетровська область
Інше
лінія оборони
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
12:52
Окупанти на Херсонщині провели «навчання з тероризму»
12:02
ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині
11:46
У Луганську безпілотник влучив у приватний сектор: пошкоджено будинки
08:29
Обстріл Донецька: загинули двоє, семерих евакуйовано
09:13
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
20:59
В окупованій Авдіївці введуть в експлуатацію будинок та адмінбудівлю
11:55
ФСБ готує серію фейкових «терактів» на ТОТ, щоб звинуватити Україну
09:35
На окупованій Луганщині мілітаризація дітей відбувається під наглядом Міносвіти РФ – ОВА
16:50
Води немає, тепла також: в окупованому Маріуполі зупинилися котельні
13:59
У Луганську вибухнула Bluetooth-колонка під пісню «Океану Ельзи»
12:32
Всі українські книги вилучили на ТОТ Херсонщини під час рейдів
11:11
ЗАЕС вийшла з блекауту: відновлено живлення атомної станції
10:00
ЗСУ знищили боєкомплект окупантів біля залізничної станції в Олешках
17:30
В окупованій частині Донбасу з води з'явилися затоплені автобуси
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
усі новини
14:26
Сили Оборони відтіснили армію РФ під Покровськом
13:53
СБУ затримала агентку РФ у прифронтовій Дружківці
13:33
FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»
13:13
Російські війська всьоме атакували газову інфраструктуру
12:52
Російська армія розбомбила завод газових плит у Дружківці
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
12:22
У Сумській області на «Шахеди» почали вішати по два контейнери з мінами
11:55
Пропагандистку Тетяну Монтян у Росії визнали екстремісткою
11:47
Міністр закордонних справ Нідерландів прибув до Києва із посланням підтримки
11:23
Росія обстріляла Херсон та Чернігівщину: рятувальники вивели жінку з вогню
11:22
На південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку ЗС РФ кинули в бій 30 бронемашин
11:16
Окупанти посилили наступ на сході, ситуація навколо Покровська погіршилася
10:50
ЗСУ спалили броньовик РФ, який виявився інкасаторським автомобілем
10:47
У Донецькій області за добу евакуювали 151 особу, серед них — 38 дітей
10:19
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у двох регіонах: частина населених пунктів знеструмлена
10:16
СБУ затримала дезертира з Покровського району, який готував теракти
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
09:54
Кількість загиблих мирних у Донецькій області перевищила 3700 осіб
09:25
Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу армії РФ
усі новини
ВІДЕО
Влучання дрона в гармату. FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»
28 жовтня, 13:33
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
28 жовтня, 12:47
Ханженківське водосховище після опадів знову наповнюється водою Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
28 жовтня, 12:38
Палаюча броня російських військ. На південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку ЗС РФ кинули в бій 30 бронемашин
28 жовтня, 11:22
Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу. Фото: ГУР Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу армії РФ
28 жовтня, 09:25
Удар по російській бронетехніці поблизу Мирнограда. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російської армії з бронетехнікою поблизу Мирнограда: кадри
27 жовтня, 22:46

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір