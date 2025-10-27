У мережі з'явилося відео удару по автобусу Суми–Білопілля

У мережі з'явилося відео удару російського дрона по рейсовому автобусу Суми — Білопілля. Кадри опублікував фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.







«Ми перехопили відео з цього дрона. Двоє дітей поранені. Я ніколи не пишу емоцій до ворога, але яким же потрібно бути гн**дою, щоб атакувати рейсовий автобус», — зазначив фахівець.



Раніше у Сумській ОВА повідомили, що у лікарні помер 69-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки.



Медики почали реанімаційні заходи прямо в машині швидкої допомоги, проте травми виявилися занадто важкими — врятувати його не вдалося.







За останніми даними, в результаті удару російського безпілотника по мікроавтобусу в Сумському районі загинула одна людина, ще 13 дістали поранення.