Росіяни показали відео знищення муляжу установки IRIS-T SLM

Копія IRIS-T SLM.

Російські військові заявили про знищення пускової установки IRIS-T SLM «в глибині тилу противника» в Україні. Однак, як встановив проєкт German Military Aid to Ukraine, на відео зображено лише муляж.

Експерти відзначили дві ознаки: після удару видно, що кабіна зроблена з металевого каркаса і фанери, а в передній частині помітний буксирувальний гак, який використовується для перевезення манекена.



Навіть якби це була справжня установка, її вартість далека від заявлених російською пропагандою 50 мільйонів доларів.