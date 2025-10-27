Росіяни показали відео знищення муляжу установки IRIS-T SLM

Російські військові заявили про знищення пускової установки IRIS-T SLM «в глибині тилу противника» в Україні. Однак, як встановив проєкт German Military Aid to Ukraine, на відео зображено лише муляж.
Російська військова влада ведеться до destroy ще один кукурудза IRIS-T SLM Launcher деякий “глибокий під час emeny lines” in #Ukraine . Там є різні показники, що дають, що це тільки деко. Just to mention two:— German Aid to Ukraine (@deaidua) Жовтень 26, 2025
1) After the strike - which is not even shown as it would be... pic.twitter.com/Lh5qL
Експерти відзначили дві ознаки: після удару видно, що кабіна зроблена з металевого каркаса і фанери, а в передній частині помітний буксирувальний гак, який використовується для перевезення манекена.
Навіть якби це була справжня установка, її вартість далека від заявлених російською пропагандою 50 мільйонів доларів.
