У Луганську безпілотник влучив у приватний сектор: пошкоджено будинки

Безпілотник пошкодив приватний будинок у Луганську. Скріншот

У тимчасово окупованому Луганську вранці, 27 жовтня, стався вибух у приватному секторі — за даними місцевих пабліків, туди впав безпілотник літакового типу. Інцидент стався на вулиці Печерській.

За інформацією російських джерел, зруйновано три житлові будинки та кілька господарських будівель, також повідомляється про загибель свійських тварин.



Постраждалих серед мирних мешканців немає. Окупаційна влада стверджує, що система ППО збила ще кілька дронів над південною частиною міста.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео удару російського дрона по рейсовому автобусу Суми-Білопілля. Двоє дітей поранено.