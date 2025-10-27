ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині

Сили спеціальних операцій України знищили прифронтовий склад палива і нафтобазу окупантів. Відео ударів опублікувало Командування ССО ЗС України.
В ніч на 27 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних ударів по об'єктах забезпечення російської армії. Склад ПММ і нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області.
Дрони ССО вразили цілі в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект вибухів і пожежі. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів по ворогу, щоб уповільнити та зірвати його наступальні дії.
«Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!» — йдеться в повідомленні.
Раніше вночі 23 жовтня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у місті Рязань РФ.
