ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині

Склад палива в об'єктиві дрона ССО.

Сили спеціальних операцій України знищили прифронтовий склад палива і нафтобазу окупантів. Відео ударів опублікувало Командування ССО ЗС України.







В ніч на 27 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних ударів по об'єктах забезпечення російської армії. Склад ПММ і нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області.



Дрони ССО вразили цілі в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект вибухів і пожежі. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів по ворогу, щоб уповільнити та зірвати його наступальні дії.



«Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!» — йдеться в повідомленні.

Раніше вночі 23 жовтня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у місті Рязань РФ.