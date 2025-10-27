Путін підтвердив готовність прийняти план США щодо України

Глава російського МЗС Сергій Лавров. Скріншот

Російський президент Володимир Путін під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом в Анкориджі підтвердив, що Москва готова ухвалити запропонований США план врегулювання конфлікту в Україні.



Про це розповів глава російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю угорському YouTube каналу Ultrahang.

За словами міністра, перед самітом на Алясці до Москви приїжджав спецпосланник Трампа Стівен Уіткофф, який передав російській стороні пропозиції Вашингтона. Ці документи було ретельно вивчено, а під час самої зустрічі Путін докладно виклав усі пункти американської концепції, підтвердивши, що російська сторона з ними згодна.



«Все було підтверджено. Після цього Путін заявив, що Кремль готовий прийняти запропоновану концепцію та перейти до практичної реалізації на цій основі», — зазначив Лавров.

Однак, за його словами, прямої відповіді зі США на цю ініціативу не було. Міністр додав, що сторони вирішили взяти паузу для додаткового аналізу та роздумів над представленими ідеями.

