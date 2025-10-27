У Чернігові прогриміли вибухи: зафіксовано до 14 ворожих БПЛА

У Чернігові пролунало кілька вибухів. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Реальний Чернігів».



За попередньою інформацією, мешканці зафіксували проліт російського безпілотника.



«Ось так низько літає па*ло над містом! В області зараз фіксується близько 14 БПЛА», - йдеться у повідомленні каналу.



Повітряні сили України попередили про кілька груп ворожих дронів, що рухаються на південний захід у напрямку Чернігівщини.



Декілька БПЛА летять у бік ТЕЦ. У місті продовжують лунати вибухи, мешканців попереджено про дотримання правил безпеки.