НАБУ завершило розслідування у справі про незаконне збагачення Крупи

Екскерівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа.

Досудове розслідування у справі про незаконне збагачення екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи завершено, повідомляє НАБУ.



За версією слідства, у 2020–2024 роках Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка і сина.



Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості та вивезла за кордон, розмістивши на рахунках у закордонних банках. Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами справи, після чого її направлять до суду.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що начальниця Хмельницької МСЕК «заробила» понад $6 млн на ухилянтах. Пізніше суд призначив їй рекордну заставу, а потім заарештував готівку, вилучену у затриманої.