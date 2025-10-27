DeepState зафіксував просування російських військ у Донецькій та Дніпропетровській областях

OSINT-проєкт DeepState поновив мапу бойових дій в Україні. За їхніми даними, російські війська просунулися в Донецькій та Дніпропетровській областях поблизу трьох населених пунктів.



Як зазначають спостерігачі, просування зафіксовано поблизу населених пунктів Одрадне та Злагода на Донеччині, а також біля села Вишневе на Дніпропетровщині.

Скріншот: DeepState

Крім того, аналітики уточнили обстановку в районі Никанорівки на Донеччині.

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Одрадного, Вишневого та Злагоди. Уточнено ситуацію в Никанорівці», — повідомили у проєкті DeepState.

Нагадаємо, армія РФ просувається на Лиманському та Сіверському напрямках — під Дронівкою та Торським.