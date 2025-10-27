ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі

Скидання авіабомби на сина генерала Марзоєва.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео ліквідації авіабомбою (КАБ) лейтенанта гвардії Василія Марзоєва — сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.



За даними ГУР, 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил в районі села Плавні Василівського району.



За отриманими координатами українські сили завдали удару керованої авіабомбою. У момент ураження на позиції перебував лейтенант Василій Марзоєв — командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії РФ.



На відео зафіксовані кадри знищення Марзоєва та інших російських окупантів. ГУР підкреслило, що батько ліквідованого офіцера — генерал Аркадій Марзоєв — причетний до воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.