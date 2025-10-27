ГУР направило спецназ до Покровська для захисту міста від захоплення

Ситуація в Покровську стрімко погіршується — місто опинилося на межі критичної фази боїв. Як повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко, для стабілізації обстановки та запобігання можливому захопленню Покровська туди направлені спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



За наказом Кирила Буданова бійці військової розвідки вже прибули на одну з найнапруженіших ділянок оборони. Підрозділи ГУР розпочали виконання бойових завдань спільно з силами Збройних сил України.

Спецназ розвідки зосереджений на протидиверсійній діяльності та знищенні ворожих груп, яким вдалося проникнути у межі міста.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ просуваються на Добропільському напрямку та тримають Покровськ.