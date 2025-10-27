Бронеавтомобіль СОУ «Новатор» витримав удар дрона і завершив евакуацію

На відео зафіксовано момент ураження броньованого автомобіля СОУ «Новатор» ворожим дроном під час евакуації. Кадри опублікував військовий Telegram-канал «Думки Фронтовика ∆».
«Після удару машина продовжила завдання й евакуювала хлопців. Захист відіграє ключову роль у живучості броньованих машин», — йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби окупанти застосували для атак 6190 дронів-камікадзе.
Нагадаємо, військовим, які брали участь в зупинці ЗС РФ перед Часовим Яром, передали бронемашини українського виробництва «Козак».
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях