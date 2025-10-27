У ЗСУ відповіли, чи контролює російська армія хоча б один мікрорайон Покровська

Ситуація у районі Покровська. Фото: карта DeepState

У Покровську Донецької області продовжуються міські бої з групами ЗС РФ, які завдяки чисельній перевазі сил та засобів зуміли просочитися в місто і накопичитися в його різних частинах. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Українські бійці активно протидіють окупантам у місті. Днями оборону ЗСУ посилили новими підрозділами: штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони України. Нарощується застосування зенітних дронів та «сіткометів» проти російських «мавіків». Додатково дистанційно мінуються шляхи просочування росіян.



«Окупанти, які потрапили в місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тому про повноцінний контроль над жодним з районів Покровська не йдеться. Противник має можливість вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика – обмежена. При доставленні необхідної провізії використовують як повітряні, так і наземні дрони», – розповіли в 7-му корпусі.



Одночасно загарбники проводять класичні масовані штурми по всій смузі оборони корпусу. Мета – зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограда, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

