Російські війська не захопили місто Родинське під Покровськом: у НГУ спростували фейк РФ

Ситуація у Родинському. Фото: карта DeepState

Місто Родинське Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі 14-ї бригади оперативного призначення НГУ.



За словами військових, в чергове росіяни заявили про «взяття» населеного пункту, контрольованого українською армією.



«Бійці продовжують зачистку міста від окупантів. Проводяться пошук та ліквідація всіх охочих встановити «триколор» на українській землі», – зазначили у бригаді.

