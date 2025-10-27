Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Війська Росії з артилерії обстріляли Костянтинівку: є поранена
27 жовтня 2025, 21:24

Війська Росії з артилерії обстріляли Костянтинівку: є поранена

27 жовтня російські окупанти зі ствольної артилерії вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

В одному з районів міста пошкоджена будівля насосної станції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пізніше місто знову атакували з артилерії. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу за місцем проживання поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, що 27 жовтня російська авіація завдала ударів по Костянтинівці, внаслідок чого у місті пошкоджені багатоповерхівки.

ТЕГИ

Люди
Сергій Горбунов
Місця
Костянтинівка
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені обстріли Артилерія
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
12:52
Окупанти на Херсонщині провели «навчання з тероризму»
12:02
ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині
11:46
У Луганську безпілотник влучив у приватний сектор: пошкоджено будинки
08:29
Обстріл Донецька: загинули двоє, семерих евакуйовано
09:13
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
20:59
В окупованій Авдіївці введуть в експлуатацію будинок та адмінбудівлю
11:55
ФСБ готує серію фейкових «терактів» на ТОТ, щоб звинуватити Україну
09:35
На окупованій Луганщині мілітаризація дітей відбувається під наглядом Міносвіти РФ – ОВА
16:50
Води немає, тепла також: в окупованому Маріуполі зупинилися котельні
13:59
У Луганську вибухнула Bluetooth-колонка під пісню «Океану Ельзи»
12:32
Всі українські книги вилучили на ТОТ Херсонщини під час рейдів
11:11
ЗАЕС вийшла з блекауту: відновлено живлення атомної станції
10:00
ЗСУ знищили боєкомплект окупантів біля залізничної станції в Олешках
17:30
В окупованій частині Донбасу з води з'явилися затоплені автобуси
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
усі новини
14:26
Сили Оборони відтіснили армію РФ під Покровськом
13:53
СБУ затримала агентку РФ у прифронтовій Дружківці
13:33
FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»
13:13
Російські війська всьоме атакували газову інфраструктуру
12:52
Російська армія розбомбила завод газових плит у Дружківці
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
12:22
У Сумській області на «Шахеди» почали вішати по два контейнери з мінами
11:55
Пропагандистку Тетяну Монтян у Росії визнали екстремісткою
11:47
Міністр закордонних справ Нідерландів прибув до Києва із посланням підтримки
11:23
Росія обстріляла Херсон та Чернігівщину: рятувальники вивели жінку з вогню
11:22
На південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку ЗС РФ кинули в бій 30 бронемашин
11:16
Окупанти посилили наступ на сході, ситуація навколо Покровська погіршилася
10:50
ЗСУ спалили броньовик РФ, який виявився інкасаторським автомобілем
10:47
У Донецькій області за добу евакуювали 151 особу, серед них — 38 дітей
10:19
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у двох регіонах: частина населених пунктів знеструмлена
10:16
СБУ затримала дезертира з Покровського району, який готував теракти
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
09:54
Кількість загиблих мирних у Донецькій області перевищила 3700 осіб
09:25
Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу армії РФ
усі новини
ВІДЕО
Влучання дрона в гармату. FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»
28 жовтня, 13:33
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
28 жовтня, 12:47
Ханженківське водосховище після опадів знову наповнюється водою Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
28 жовтня, 12:38
Палаюча броня російських військ. На південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку ЗС РФ кинули в бій 30 бронемашин
28 жовтня, 11:22
Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу. Фото: ГУР Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу армії РФ
28 жовтня, 09:25
Удар по російській бронетехніці поблизу Мирнограда. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російської армії з бронетехнікою поблизу Мирнограда: кадри
27 жовтня, 22:46

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір