Війська Росії з артилерії обстріляли Костянтинівку: є поранена

27 жовтня російські окупанти зі ствольної артилерії вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



В одному з районів міста пошкоджена будівля насосної станції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Пізніше місто знову атакували з артилерії. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу за місцем проживання поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, що 27 жовтня російська авіація завдала ударів по Костянтинівці, внаслідок чого у місті пошкоджені багатоповерхівки.