«Бої тривають у місті»: Зеленський розповів про ситуацію у Покровську

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

27 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з військовими. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, особливу увагу вони приділили місту Покровськ на Донеччині та сусіднім районам.



«Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта та значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави», – наголосив президент.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи контролює російська армія хоча б один мікрорайон Покровська.