ЗСУ відбили штурм російської армії з бронетехнікою поблизу Мирнограда: кадри

Удар по російській бронетехніці поблизу Мирнограда. Фото: кадр із відео

На світанку 26 жовтня українські війська відбили штурм російської армії поблизу міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Окупанти використовували для штурму бронетехніку та мотоцикли.



«За останні дні росіяни провели кілька безуспішних спроб атаки на місто з кількох напрямків», – розповіли в корпусі.

Нагадаємо, що 27 жовтня українська армія відбила один із наймасованіших наступів під містом Добропілля на Донеччині, атакували майже 30 одиниць бронетехніки.