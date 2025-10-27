ЗСУ відбили штурм російської армії з бронетехнікою поблизу Мирнограда: кадри

На світанку 26 жовтня українські війська відбили штурм російської армії поблизу міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Окупанти використовували для штурму бронетехніку та мотоцикли.
«За останні дні росіяни провели кілька безуспішних спроб атаки на місто з кількох напрямків», – розповіли в корпусі.
Нагадаємо, що 27 жовтня українська армія відбила один із наймасованіших наступів під містом Добропілля на Донеччині, атакували майже 30 одиниць бронетехніки.