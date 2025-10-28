На Покровському та Костянтинівському напрямках — понад сотня штурмів за добу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень, з них 79 російських штурмів припали на Покровськ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні від 28 жовтня.

За уточненими даними, російська армія завдала 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім того, за добу ворог здійснив 3938 обстрілів, у тому числі 132 з реактивних систем залпового вогню, і задіяв 3435 дронів-камікадзе.



Авіаналети зафіксовані по Райгородку та Костянтинівці в Донецькій області, а також Тернуватому та Новому Запоріжжю у Запорізькій області. Найбільш інтенсивні бої точаться на Покровському та Костянтинівському напрямках.

На Покровській ділянці українські війська відбили 79 штурмів у районах Никанорівки, Панківки, Сухецького, Родинського, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Покровська, Звірового, Молодецького, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Горіхового.

Воєнблогер Олег Петренко уточнює, що у Покровську розширено сіру зону на північному заході міста, а російські війська ведуть штурми промзони. На схід від Мирнограда противник зайняв третій вентствол шахти «Капітальна».

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 32 атаки — в районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. На Лиманському та Слов'янському напрямках ворог продовжує спроби прорвати оборону, здійснивши 10 та 11 атак відповідно.

На Олександрівському напрямку противник зробив 28 штурмових дій у районах Зеленого Гаю, Філії, Піддубного, Олександрограда, Новоселівки, Вербового, Олексіївки, Новогригорівки та Успенівки. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках Сили Оборони відбили 8 атак у районах Степового, Кам'янського, Малинівки, Новоданилівки та Новоандріївки.



За даними Генштабу, минулої доби втрати російської армії склали близько 1060 осіб. Українські сили знищили 6 танків, 28 бронемашин, 8 артсистем, 2 РСЗВ, 108 безпілотників, 131 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки.

