Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу армії РФ

Розвідники вразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу. Фото: ГУР

Розвідники Головного управління розвідки МОУ в результаті атак уражені дві станції радіолокації 48Я6-К1 «подльот» окупантів і пускова установка 9А82 зі складу комплексу С-300В. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Протягом останніх двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» продовжували системно «працювати» з російської ППО на українському Донбасі», — йдеться в повідомленні.



Крім того, військовослужбовці знищили групу російських загарбників та КамАЗ, на якій вони пересувалися.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці знищили дві системи радіолокації «Небо» і зенітний ракетний комплекс російських окупантів на тимчасово захоплених територіях.

