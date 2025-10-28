В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»

Зображення, створене за допомогою ШІ

В окупованому Криму до дефіциту палива додалися серйозні проблеми зі зв'язком. Про це повідомляє група опору «ОТПОР».



За даними інформаторів руху, на півострові наростає інфраструктурний колапс: вже четвертий день мешканці скаржаться на перебої з інтернетом і зв'язком.



Російський месенджер «MAX» у багатьох не працює — дзвінки не проходять, додаток «злітає», а в інших месенджерах висить статус «Очікування мережі».



Одночасно зберігається гостра нестача палива, що додатково паралізує транспорт і бізнес. Через дії окупаційної влади багато підприємств не можуть функціонувати.

У групі «ОТПОР» радять мешканцям: