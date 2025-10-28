В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»

В окупованому Криму до дефіциту палива додалися серйозні проблеми зі зв'язком. Про це повідомляє група опору «ОТПОР».
За даними інформаторів руху, на півострові наростає інфраструктурний колапс: вже четвертий день мешканці скаржаться на перебої з інтернетом і зв'язком.
Російський месенджер «MAX» у багатьох не працює — дзвінки не проходять, додаток «злітає», а в інших месенджерах висить статус «Очікування мережі».
Одночасно зберігається гостра нестача палива, що додатково паралізує транспорт і бізнес. Через дії окупаційної влади багато підприємств не можуть функціонувати.
У групі «ОТПОР» радять мешканцям:
мати запас готівки, оскільки банківська система може «лягти» слідом за зв'язком;
заздалегідь забезпечити себе паливом;
при слабкому сигналі використовувати СМС для зв'язку з близькими.
