У Донецькій області за добу евакуювали 151 особу, серед них — 38 дітей

Після обстрілу Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські війська вісім разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося евакуювати 151 особу, у тому числі 38 дітей. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Станом на ранок 28 жовтня найбільше постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. У Покровському районі, у селищі Гришине, зруйновано житловий будинок.



У Краматорському районі, у Миколаївці, пошкоджено п'ять будинків, у Дружківці — чотири будинки та два автомобілі. У Костянтинівці одна людина загинула, ще одна отримала поранення; зруйновано три багатоповерхові будинки та пошкоджено об'єкт інфраструктури.



У Сіверську, Бахмутський район, пошкоджено п'ять будинків, ще три — у селі Резниківка.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих мирних у Донецькій області перевищила 3700 людей.