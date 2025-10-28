На південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку ЗС РФ кинули в бій 30 бронемашин

Палаюча броня російських військ.

Останнім часом ЗС РФ активізувалися в зоні відповідальності 93-ї бригади «Холодний Яр» на південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку. Офіційний канал 93-ї ОМБр «Холодний Яр» опублікував дані про ураження ЗС РФ на цій ділянці фронту.

«Зокрема, регулярно здійснюються штурмові спроби із залученням значної кількості важкої механізованої техніки – танків, ББМ, БТР. Сьогодні їх було майже 30 одиниць», – пояснюють у 93-й ОМБр.



Однак холодноярці залишаються вірними собі та у взаємодії з суміжними підрозділами впевнено тримають стрій, методично і професійно відбиваючи спроби противника прорвати оборону. При цьому знищують десятки одиниць техніки та особового складу.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки в районах п'яти населених пунктів.