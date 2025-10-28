Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія обстріляла Херсон та Чернігівщину: рятувальники вивели жінку з вогню
28 жовтня 2025, 11:23

Росія обстріляла Херсон та Чернігівщину: рятувальники вивели жінку з вогню

Нічна атака на Чернігівщину. Фото: ДСНС Чернігівської області Нічна атака на Чернігівщину. Фото: ДСНС Чернігівської області

Вранці, 28 жовтня, російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. За даними ДСНС України, внаслідок атаки було зруйновано господарську споруду та спалахнув автомобіль. Вогнеборці оперативно загасили вогонь, постраждалих немає.

Ранкова атака на Херсон. Фото: ДСНС Херсонської області Ранкова атака на Херсон. Фото: ДСНС Херсонської області

Після нічної атаки на Чернігівщину рятувальники евакуювали жінку з палаючого будинку. У Новгород-Сіверському районі пошкоджено адміністративну споруду. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели із будівлі жінку 1958 року народження.

У Корюківському районі Чернігівської області внаслідок влучання снаряда виникла пожежа на одному з об'єктів, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

У Чернігові зафіксовано попадання до технічної будівлі одного з підприємств. Займання швидко ліквідовано, постраждалих немає.

Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Донецької областей.

Місця
Херсон Чернігівська область
Інше
обстріли
