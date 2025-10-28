Пропагандистку Тетяну Монтян у Росії визнали екстремісткою. Фото: Вікіпедія

До реєстру «терористів та екстремістів» 26 жовтня було внесено зрадницю Тетяну Монтян. Про це передає Росфінмоніторинг.



Глава «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна заявила, що раніше «велика кількість громадян зверталася через дискредитацію армії в публікаціях блогера, ми направили відповідне звернення до МВС».



Як зазначається, Тетяна Монтян народилася у Криму, працювала юристом. У 2015 році внесено до бази українського сайту «Миротворець». Проти неї у 2023 році порушили кримінальну справу про заклики до повалення конституційного ладу, зазіхання на територіальну цілісність країни, колабораційну діяльність та виправдання російської агресії проти України.



Є інформація, що вона у 2021 році переїхала до РФ, працює колумністкою каналу «Спеціально для RT».



Раніше ми писали, що колишнього радника Офісу президента України Володимира Зеленського Олексія Арестовича переоголосили в Росії у міжнародний розшук у кримінальних справах про «тероризм» та «фейки про армію».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях