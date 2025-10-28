Чиновник Мінсільгоспу РФ підозрюється у воєнному злочині у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях

Понад чотири мільйони тонн українського зерна було незаконно вивезено з тимчасово окупованих територій та продано за кордон під виглядом продукції російського походження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.



Відомство заявило про підозру заступнику міністра сільського господарства РФ у скоєнні воєнного злочину. За даними слідства, схема діяла з перших місяців повномасштабного вторгнення та аж до кінця 2023 року.

Високопосадовець російського Мінсільгоспу, за попередньою змовою з керівництвом країни-агресора та ставлениками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, організував масштабне присвоєння активів українських аграрних підприємств.



Йдеться про компанії: «Нібулон», «TESSLAGROUP», «Kernel-Trade», Державна продовольчо-зернова корпорація України та інших. Загальний обсяг захопленого зерна оцінюється у понад 4,1 мільйона тонн — це понад 23 мільярди гривень за попередніми підрахунками.

Викрадене зерно вивозили на територію Росії та до окупованого Криму, а звідти морськими шляхами — до Сирії, Єгипту, Туреччини, Лівану та інших країн. За документами воно вже вважалося «російським».

Слідчі наголошують: такі дії не мали жодного відношення до військової необхідності та грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права. На підставі зібраних доказів заступнику чиновнику РФ повідомлено про підозру за статтею 438 Кримінального кодексу України – «Порушення законів та звичаїв війни». Стаття передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано вже понад 187 тисяч епізодів воєнних злочинів, і ця цифра зростає через щоденні атаки росіян.