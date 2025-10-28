Поїхала відвідати бабусю і зникла: шукають жінку, затриману в РФ після повернення з Херсона

Джерело: t.me/ostrozhno_novosti

Жителька Краснодара зникла після поїздки до бабусі до Херсона. За словами чоловіка, 35-річну Наталю А. затримали 3 серпня на паспортному контролі в аеропорту Сочі, коли вона поверталася до Росії. Про це написали «Осторожно, новости».



Сім'я Наталії А. виїхала з Херсона у листопаді 2022 року, після того, як російські війська залишили місто та відійшли на лівий берег Дніпра. Разом із чоловіком Юрієм та неповнолітнім сином жінка перебралася до Краснодару, де пізніше отримала російське громадянство. У Херсоні у Наталії залишилася літня бабуся.



Жінка поїхала до Херсона відвідати літню родичку перед операцією. Востаннє вона зателефонувала чоловікові з чужого номера та сказала, що у неї вилучили телефон та банківські картки.



Силовики повідомили, що Наталю заарештували на 11 діб за «невиконання законної вимоги військовослужбовця», проте після закінчення терміну з ізолятора вона не вийшла. За даними сім'ї, її могли вивезти до Волгограда, але офіційно місцезнаходження жінки невідоме.



Зазначається, що чоловік Наталії третій місяць шукає дружину та звертається до різних відомств, проте там відповідають, що не знають, де вона знаходиться.

