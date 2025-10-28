На ТОТ Запорізької області підірвали залізницю, з рейок зійшли десятки вагонів

Наслідки вибуху на залізниці.

26 жовтня 2025 року було скоєно диверсію на залізничних коліях в районі окупованого РФ населеного пункту Стульневе Бердянського району Запорізької області. За даними російських Telegram-каналів, стався підрив залізниці.



«Попередньо, під час проходження поїзда було скоєно підрив залізничних колій, внаслідок чого локомотив, десять вагонів і платформа прикриття зійшли з рейок», — йдеться в повідомленні.



Згідно зі звітом окупантів, рух на ділянці тимчасово призупинено, причини події встановлюються.

Вагони, що зійшли з рейок після вибуху на залізниці.

