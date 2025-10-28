Глава МЗС Нідерландів оголосив про виділення 25 мільйонів для енергетики України

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід Ван Віл прибув
з візитом до України. Дипломат оголосив про надання 25 мільйонів для підтримки енергопостачання України. Про це він повідомив
у своїй соцмережі Х.
«Ми робитимемо більше в галузі енергетики. Росія цілеспрямовано атакує українські енергетичні об'єкти. Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на обладнання, терміновий ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів у біді», — написав він.
Крім того, за його словами, Нідерланди забезпечать, щоб воєнні злочини Росії не залишилися безкарними. Глава оборонного відомства в Києві оголосив, що Нідерланди стануть країною, що приймає, для етапів створення трибуналу для РФ.
«Підтримка України та сильний тиск на Росію мають життєво важливе значення», — додав Девід ван Віл.
Раніше ми писали, що Україна отримає 150 бойових літаків «Грипен»
від Швеції. Перші будуть передані вже 2026 року.
Переможемо цензуру разом!
Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях