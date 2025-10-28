Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Під виглядом допомоги для ЗСУ торгували «гуманітарними» авто
28 жовтня 2025, 16:31

Під виглядом допомоги для ЗСУ торгували «гуманітарними» авто

Фото: Офіс Генерального прокурора Фото: Офіс Генерального прокурора

У Черкасах перед судом постане організована група, яка заробляла на війні — зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил, а потім продавали як звичайний товар. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, схема діяла з червня 2024-го до березня 2025 року. За цей час учасники ввезли машин на суму понад 1,4 мільйона гривень. Організатор групи знаходив у країнах ЄС продавців автомобілів, вів переговори, купував машини та забезпечував їх доставку до України.

Його спільниця — керівниця громадської організації — оформляла фіктивні документи, де вказувала, що транспорт призначений для військових. Такий статус дозволяв ввозити авто без сплати мита. Насправді жоден автомобіль до ЗСУ не дійшов.

Машини використовувалися для власних потреб, а потім виставлялися на продаж через онлайн-майданчик OLX. У березні 2025 року правоохоронці затримали учасників угруповання на місці злочину — під час чергової незаконної угоди.

Організатору інкримінують контрабанду, підробку документів та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Керівниці фіктивної організації та іншим фігурантам висунуто аналогічні звинувачення.

З ініціативи прокуратури вилучені автомобілі — Renault Master, Audi S4, Volvo V90 та SAAB 9-5 — вже передані Силам Оборони України.

Фото: Офіс Генерального прокурора

ВІДЕО
Стрільба по російському дрону у Костянтинівці. Фото: кадр із відео У Костянтинівці пресофіцер ЗСУ збив російський дрон та врятував життя нідерландській журналістці
28 жовтня, 21:55
Удари по російській бронетехніці на Донеччині. Фото: кадр із відео Українська армія відбила російський штурм з бронетехнікою на Донеччині: окупанти втратили танки та БМП
28 жовтня, 20:19
Влучання дрона в гармату. FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»
28 жовтня, 13:33
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
28 жовтня, 12:47
Ханженківське водосховище після опадів знову наповнюється водою Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
28 жовтня, 12:38
Палаюча броня російських військ. На південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку ЗС РФ кинули в бій 30 бронемашин
28 жовтня, 11:22
