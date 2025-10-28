Під виглядом допомоги для ЗСУ торгували «гуманітарними» авто

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Черкасах перед судом постане організована група, яка заробляла на війні — зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил, а потім продавали як звичайний товар. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.



За даними слідства, схема діяла з червня 2024-го до березня 2025 року. За цей час учасники ввезли машин на суму понад 1,4 мільйона гривень. Організатор групи знаходив у країнах ЄС продавців автомобілів, вів переговори, купував машини та забезпечував їх доставку до України.

Його спільниця — керівниця громадської організації — оформляла фіктивні документи, де вказувала, що транспорт призначений для військових. Такий статус дозволяв ввозити авто без сплати мита. Насправді жоден автомобіль до ЗСУ не дійшов.



Машини використовувалися для власних потреб, а потім виставлялися на продаж через онлайн-майданчик OLX. У березні 2025 року правоохоронці затримали учасників угруповання на місці злочину — під час чергової незаконної угоди.



Організатору інкримінують контрабанду, підробку документів та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Керівниці фіктивної організації та іншим фігурантам висунуто аналогічні звинувачення.



З ініціативи прокуратури вилучені автомобілі — Renault Master, Audi S4, Volvo V90 та SAAB 9-5 — вже передані Силам Оборони України.

Нагадаємо, чиновники та бізнесмени на Дніпропетровщині обкрадали місцевий бюджет на найтрагічніших статтях видатків — утриманні цвинтарів та перевезенні тіл загиблих військових.