Армія РФ вдарила дроном по Краматорську

У вівторок вдень, 28 жовтня, окупаційні війська РФ обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, атака сталася о 14:20.



«З застосуванням БПЛА російські війська завдали удару по приватному сектору. Встановлюємо остаточні наслідки», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що за 27 жовтня російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області — у Костянтинівці.

