ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку – ISW

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північ від села Піщане.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу зафіксували дев'ять російських атак.



Сили оборони України відбили штурми в сторону Піщаного.

