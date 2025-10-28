У Костянтинівці пресофіцер ЗСУ збив російський дрон та врятував життя нідерландській журналістці

Стрільба по російському дрону у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

Офіцер відділення комунікації 24-ї механізованої бригади ЗСУ Олег Петрасюк збив російський FPV-дрон у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Це сталося під час супроводу журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Вона фіксувала руйнування Свято-Успенського храму внаслідок обстрілу російських військ. FPV-дрон окупантів намагався атакувати знімальну групу. Однак пресофіцер бригади вчасно помітив БПЛА і влучив по ньому з автомата, що врятувало життя побратимам та журналістці.

Нагадаємо, що 23 жовтня у місті Краматорськ на Донеччині журналістів телеканалу Freedom Олену Губанову та Євгена Кармазіна вбив російський безпілотник «Ланцет».